„Mă agasa cu aceeaşi abordare obsesivă“

„Mă agasa cu aceeași abordare obsesivă“

Ştire online publicată Vineri, 14 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

După ce ieri, cancan.ro a publicat în exclusivitate o înregistrare audio în care Dj Wanda îi vorbea într-un limbaj trivial unui tânăr care îi cerea să-i înapoieze o datorie de 1.500 de euro, astăzi, artista vine cu o declarație prin care încearcă să se disculpe, declarând că a răbufnit deoa-rece bărbatul începuse să o agaseze cu telefoanele, deși el era cel păgubit.Acum ceva vreme, DJ Wanda a împrumutat o sumă de bani de la un tânăr, pe care a amânat, se pare, să o returneze. Bărbatul a sunat-o continuu încercând să-și recupereze cei 1.500 de euro, însă în loc să primească un răspuns concret, tânărul a fost „răsplătit” cu înjurii. După ce conversația a fost făcută publică, Wanda a încercat să explice ieșirea pe care a avut-o la telefon. „Nu vreau să fiu înțeleasă greșit, tocmai de aceea țin să clarific anumite aspecte legate de acest subiect. Multora dintre noi li s-a întâmplat ca, măcar o dată în viață, să împrumute bani de la cineva. Mi s-a întâmplat și mie. I-am returnat acestui individ o parte din suma respectivă, urmând ca în perioada următoare să achit și restul banilor. Din păcate, între timp, au intervenit mai multe proiecte urgente în care am investit mult. Când am fost sunată, nu i-am putut explica de ce nu pot să îi dau banii imediat pentru că i-aș fi dezvăluit proiectele la care lucram, și care trebuiau să rămână strict confidențiale. A început însă să fie foarte insistent, mă agasa cu aceeași abordare obsesivă, astfel că nu m-am mai putut abține la un moment dat și am răbufnit. În cele din urmă toată situația s-a rezolvat, iar datoria a fost achitată”, a ținut să se scuze DJ Wanda.