Luminița Anghel vrea să mai slăbească, dar soțul îi interzice dietele!

Ştire online publicată Marţi, 09 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Luminița Anghel a scăpat de cele 30 de kilograme pe care le-a acumulat în timpul sarcinii. Vedeta a reușit să slăbească destul de multe kilograme, într-un an. "Am slăbit 30 de kilograme într-un an. Trebuie să mai dau jos 4 kilograme. Presiunea mediatică este foarte mare. Soțul meu nu este de acord să iau pastile de slăbit și ceaiuri. Eu m-am interesat despre ele, nu făceam ceva sinucigaș", a declarat Luminița Anghel la emisiunea Drept la țintă de la Kanal D.Silviu Dumitriade a adăugat: "Nu sunt de acord ca soția mea să slăbească cu disperare. Sunt împotriva medicamentelor și ceaiurilor. O vreau sănătoasă, nu pot să fiu de acord să-și facă rău. Vreau să slăbească ușor și prin metode sănătoase. Nu vreau să facă ceva sinucigaș", scrie libertatea.ro.