Luminiţa Anghel, de pe scena Eurovision în fotoliul de subsecretar de stat

Luminița Anghel, de pe scena Eurovision în fotoliul de subsecretar de stat

Ştire online publicată Luni, 09 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Luminița Anghel a fost numită, vineri, în funcția de subsecretar de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului (ANPDC) în locul Gabrielei Tonk, potrivit deciziei de numire în funcție publicată în Monitorul Oficial. Pe 6 martie, decizia de eliberare din funcția de subsecretar de stat al ANPDC a Gabrielei Tonk a fost publicată în Monitorul Oficial, odată cu decizia de numire în funcție a Luminiței Anghel. „Mă bucur foarte mult de posibilitatea de a lucra pentru copii pentru că în general am fost implicată în acțiuni sociale legate de copiii cu probleme. Deocamdată e foarte nou ceea ce se întâmplă în acest domeniu, iar primul pas va fi să iau în mână legile și să văd cum stăm din acest punct de vedere. Oricum, în mare știu legile, pentru că am mai avut contact cu ANPDC”, a declarat Luminița Anghel. Legat de numirea sa în funcție, Luminița Anghel a specificat că nu este întâmplătoare, ci a fost întrebată în luna decembrie în ce direcție ar vrea să se îndrepte. Astfel, a ales să lucreze cu copiii, lucru care îi place cel mai mult după activitatea în mediul cultural. „Sunt câteva lucruri importante de schimbat și voi face tot ce îmi stă în putință pentru a aduce un plus de bine și seninătate pentru copii”, a adăugat noul subsecretar de stat al ANPDC. În vârstă de 40 de ani, Luminița Anghel este cunoscută românilor mai ales datorită carierei sale de cântăreață. În 2005, obține locul al III-lea în cadrul concursului Eurovision, interpretând alături de trupa Sistem piesa „Let me try”, compusă de Cristian Faur. Este cunoscută și ca actriță dar și ca moderatoare a unor spectacole de televiziune. Înființează, în 2006, alături de Bogdan Steblea, compania L.A. ENTERTAINMENT INTL., având ca obiect de activitate prestarea de servicii de publicitate și organizarea de evenimente corporate și private, printre care s-au numărat recitalul lui Joe Cocker, Tom Jones și concertul tenorului Jose Careras. În septembrie 2008, Luminița a candidat pentru funcția de deputat în colegiul 25 din sectorul 6 al Capitalei, din partea Partidului Social Democrat.