Lumea în care trăim

Joi, 12 Noiembrie 2009

Amendată pentru partide de sex zgomotoase O britanică de 48 de ani din Newcastle, nord-estul Angliei, a pierdut marți apelul în justiție împotriva unei decizii care îi cerea să mențină la un nivel tolerabil zgomotul din timpul partidelor sale de sex, în caz contrar riscând o amendă, relatează AFP. Cuplul a ajuns în această situație din cauza vecinilor care s-au plâns de „urletele” și strigătele „stranii”, chiar „isterice”. S-ar zice că Steve și Caroline Cartwright „îndură suferințe considerabile”, a declarat un martor la tribunalul din Newcastle, unde a fost ascultată și o înregistrare sonoră de 10 minute cu zgomotul nocturn în cauză. Printre vecini s-au numărat și o trecătoare care își ducea copilul la școală și poștașul. Caroline Cartwright, 48 de ani, a făcut apel, estimând că decizia inițială a justiției îi încalcă drepturile umane. Ea a afirmat că a făcut „tot ce se poate pentru a acoperi strigătele soțului ei”, schimbând și obișnuințele cuplului, care încearcă să aibă relații sexuale doar dimineața, pentru a nu mai trezi din somn pe nimeni. Autoritățile municipale au indicat că măsurătoarea acustică operată din apartamentul vecin a înregistrat sunete oscilând între 30 și 40 de decibeli, cu un vârf la 47. Un responsabil pentru protecția mediului din cadrul municipalității a calificat sunetul drept „isteric, aproape continuu”. „Mi se pare foarte deranjant. Ai crede că o omoară”, a adăugat el. A câștigat 8,5 milioane de dolari la poker Un american de 21 de ani a devenit marți cel mai tânăr câștigător al Cupei Mondiale la poker, încasând în urma unei finale disputate 8,5 milioane de dolari la Las Vegas (Nevada, vest), relatează AFP. Joe Cada, cel mai tânăr campion mondial de la crearea competiției în urmă cu 49 de ani, a câștigat partida decisivă cu o simplă pereche de nouă, în fața lui Darvin Moon, cu 25 de ani mai în vârstă, care nu a avut decât un valet. „Vreau să le mulțumesc tuturor admiratorilor și prietenilor”, a declarat Joe Cada, într-o sală a cazinoului Rio. Tânărul, care a renunțat la studii, a fost la un pas de înfrângere, înainte de a reveni spectaculos blufând. Originar din Detroit (Michigan, nord), Joe Cada este fiul unui muncitor din industria auto, șomer, și a unei angajate într-un cazinou. Aceasta a încercat să-l convingă să nu renunțe la studii, în condițiile în care petrecea foarte mult timp jucând poker. „Când a început să se descurce atât de bine, i-am zis să-și trăiască visul. Poate să-și reia studiile dacă vrea, însă câți oameni fac ceea ce le place?”, a întrebat ea. O parte din Marele Zid Chinezesc, distrusă de prospecțiuni miniere Poliția chineză a lansat o investigație împotriva unei întreprinderi miniere care, se pare, a distrus o parte din Marele Zid, vechi de 2.000 de ani, în timpul unor prospecțiuni făcute pentru a găsi aur, infor-mează, miercuri, Xinhua și Efe. Firma în cauză, Hohhot Kekao Mining, a provocat pagube pe o lungime de circa 100 de metri din monumentul cel mai cunoscut din China, făcând două găuri de câte cinci metri adâncime, pe o suprafață de circa 300 de metri pătrați, în dreptul localității Pogendi din Mongolia interioară. Responsabilul departamentului de patrimoniu cultural regional, Wang Dafang, a subliniat că stricăciunea produsă în zid este „ireparabilă” și a amintit că firma fusese avertizată în cinci ocazii diferite pentru a opri lucrările, „însă și-a continuat vandalismul”. Partea din zid afectată a fost construită pe timpul dinastiei Qin (221-207 î.H.), prima care a unificat China și în timpul căreia împăratul Qin Shi Huang a demarat lucrările de unire a zidurilor locale, care au format în final Marele Zid. Acesta a ajuns să măsoare peste 8.000 de kilometri, însă o treime din lungimea sa a fost distrusă prin eroziune naturală sau din cauza minelor ori a șoselelor. Acțiunea de distrugere a unei părți din Marele Zid se poate pedepsi, conform legislației chineze, cu 10 ani de închisoare sau cu amenzi de până la 500.000 de yuani (circa 73.000 de dolari sau 48.000 de euro). Spune-mi cine-ți cumpără chiloții ca să-ți spun… Bărbații își cumpără singuri chiloți atunci când speră să găsească o posibilă parteneră sau când încearcă să impresioneze într-o relație aflată la început, conform unui nou sondaj, preluat de site-ul Independent Online. Sondajul - comandat de magazinele Debenhams din Marea Britanie - relevă că persoanele de sex masculin lasă achiziționarea perechilor de chiloți în seama mamelor până la vârsta de 19 ani - relativ târziu în comparație cu fetele, care încep să-și cumpere lenjerie intimă încă de la 13 ani. Între 19 și 23 de ani, bărbații încep să-și aleagă singuri chiloții, aproximativ 31 de perechi pe an, în credința că purtarea unora noi este un ritual important în tentativa de găsire și păstrare a unei iubite. Tendința scade însă gradual spre zero între 23 și 33 de ani, întrucât bărbații își găsesc partenere stabile cărora le încredințează sarcina achiziționării lenjeriei intime. „Cercetările noastre arată că poți depista un bărbat care-și caută iubită după numărul de chiloți noi pe care îi cumpără. Dacă achiziționează peste 31 de perechi pe an e clar că încearcă disperat să impresioneze o femeie“, a declarat un reprezentant al Debenhams. Dacă bărbatul lasă însă cumpărăturile de la raionul de lenjerie intimă în seama partenerei, atunci aceasta poate fi sigură că relația este într-o fază foarte stabilă. De profesie sac de box pentru femei Un bărbat din China a lansat o afacere inedită: el se pune la dispoziția femeilor stresate sub forma unui sac de box. Xiao Lin, profesor de gimnastică la o școală din Shenyang, nordul Chinei, a explicat că noua sa „ocupație“ se potrivește perfect cu slujba normală și că a ales această soluție întrucât avea nevoie de un venit în plus, dar și de parteneri noi de box. „Fiind sac de box pentru femei, pot face niște bani în plus și pot, de asemenea, să-mi exersez tehnicile de autoapărare”, a declarat bărbatul, citat de Ananova. El își taxează clientele cu câte 100 de yuani (10 euro) pentru 30 de minute. „Prima mea clientă avea cam 25 de ani. A plătit pentru jumătate de oră, dar a obosit repede și a petrecut restul timpului vorbind cu mine. După ședință părea mult mai fericită și mai relaxată”, a povestit Xiao Lin. Hărțuirea cibernetică, pedepsită cu închisoare Polonia va aplica pedepse de până la cinci ani de închisoare celor care postează pe internet imagini cu conținut intim, fără a avea acceptul protagoniștilor în cauză, lucru care în ultimii ani s-a extins foarte mult, ca metodă de răzbunare aplicată după dezamăgiri sentimentale, relatează, marți, Efe. Modificările operate în Codul Penal, care vor intra în vigoare de la începutul anului viitor, vor pedepsi aceste „agresiuni” cibernetice pentru a apăra în fapt onoarea victimelor, care nu vor mai privi neputincioase cum foștii parteneri postează pe Internet scene private fără consimțământul lor. Până în acest moment, după cum informează, marți, postul de televiziune TVN24, în dreptul polonez nu exista o prevedere concretă care să permită o luptă eficientă împotriva așa-numitului „cyberbullying” (hărțuire cibernetică) și să blocheze publicarea imaginilor, fapt ce ducea la un proces civil interminabil menit a pune capăt umilirii. Prin intermediul acestei modificări legislative, Polonia urmărește să se adapteze la noua realitate creată de ca-merele digitale și de telefoanele mobile cu videocamere, fapt care facilitează înregistrarea și foto-grafierea scenelor private, cu conținut sexual, care pot ajunge pe paginile web cu conținut pornografic fără consimțământul protagoniștilor. Nicolas Cage - colecționarul extravagant Actorul american Nicolas Cage a cheltuit 276.000 de dolari pentru un craniu de dinozaur vechi de 67 de milioane de ani, relatează site-ul Bang Showbiz. Starul - care a fost forțat să-și pună mai multe proprietăți la vânzare, după ce a reieșit că nu a plătit milioane de dolari în taxe - și-a dat fostul manager, Samuel Levin, în judecată, acuzându-l că l-a adus în pragul ruinei financiare. Cage (45 de ani) datorează fiscului șase milioane de dolari din 2007, context în care au ieșit la iveală și achizițiile sale extravagante din ultimii ani. Cea mai bizară o reprezintă evident craniul de 276.000 de dolari, pe care l-a cumpărat în cadrul unei licitații unde rival i-a fost Leonardo DiCaprio. Actorul mai deține un avion cu reacție, două iahturi, trei castele, două insule în Bahamas și mai multe vile. Cea mai scumpă mașină a sa - dintr-o colecție de 50 - este un Lamborghini de 495.000 de dolari. (Sursa: AGERPRES)