Lui Traian Bucovală i s-a făcut statuie

Ştire online publicată Vineri, 07 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Maestrul emerit al sportului, profesorul Traian Bucovală, va împlini în curând vârsta de 75 de ani, din care 30 de ani a declarat că i-a dedicat handbalului. Motiv întemeiat pentru ca toți cei care-l cunosc foarte bine pe prof. Bucovală să-l înscrie în cursa pentru înălțarea unei statui dedicate „Eroului în muncă”, o campanie lansată de Europa FM în luna aprilie. Ieri a fost dezvelită la Sala Sporturilor din Constanța statuia celui de-al patrulea „Erou în muncă” dintre cei mai harnici cinci români, cel care a fost surprins să vadă o statuie cu propriul chip, în fața locului unde își desfășoară cu dedicare activitatea profesională, a fost chiar Traian Bucovală. În prezența familiei sale, a generații de foste handbaliste, autorități locale și colegi, eroul s-a declarat încântat: „Această distincție este a orașului Constanța și a tuturor celor cu care am lucrat de-a lungul anilor și și-au dedicat sufletul handbalului. În Constanța hand-balul este iubit și apreciat”. Colegii lui Traian Bucovală l-au înscris pe acesta în concursul „Europa FM îți ridică statuie” explicând toate meritele an-trenorului: „Vin cu o propunere din partea familiei sportului con-stănțean și, în special, din partea celor care sunt apropiați hand-balului de la malul mării. De altfel, profesorul emerit Traian Bucovală, căci el este cel pe care vi-l aducem în atenție, își confundă existența cu cea a handbalului feminin constănțean, acolo unde a activat în calitate de antrenor și conducător. A absolvit ICF București, după care a funcționat ca profesor de educație fizică la câteva școli din județ, iar la Constanța, la Școala Generală nr. 9. Și-a început cariera de antrenor la Constanța, activând la echipele Spartac (feminin), Portul și Marina (masculin). A selecționat și pregătit mai multe generații de sportive ce au evoluat în cadrul echipelor constănțene de junioare și senioare, printre acestea numărându-se Elena Frâncu, Ibadula Nadire, Larisa Cazacu, Liliana Tomescu și Mihaela Ignat-Pîrîianu. Antrenor emerit, antrenor secund al lotului național de junioare 1969-1974, antrenor principal al lotului național de junioare 1974-1975, antrenor secund al lotului național de tineret 1975-1976, antrenor secund al lotului național de senioare 1976-1978, a participat la competiții internaționale oficiale și amicale de junioare, tineret și senioare, Cupa Prietenia, campionatul Balcanic, Campionatul Mondial din Germania (1977), are merite deosebite în pregătirea unor sportive ce au obținut rezultate internaționale de valoare. Sub «bagheta» sa s-au format profesional Elena Frâncu (actual director al DSJ Constanța), dar și doi dintre cei mai pricepuți antrenori din handbalul românesc: Dumitru Muși și Lucian Râșniță. A fost profesor și director adjunct al Școlii Sportive nr.1 în perioada 1967-1979 și director al aceleiași instituții (devenită CSȘ 1 Constanța) între anii 1990-1998. Din 1998, îndeplinește funcția de director executiv al CS Tomis Constanța, perioadă în care echipa feminină de handbal a obținut câteva rezultate notabile, inclusiv calificarea în finala Cupei Challenge (2005)”. Cele cinci statui dezvelite de Europa FM în țară au fost realizate de Sorina Mihalache, Lucian Nitruțoiu, Maria Răducan, Vârzaru Teodora, studenți din anul III de la Universitatea Națională de Artă București, secția sculptură, sub coordonarea rectorului universitar doctor Reka Csapo Dup. Banii câștigați de ei în urma acestor opere îi vor ajuta să-și achiziționeze materialele pentru lucrările de licență.