Lucruri interesante despre bărbaţi şi sexualitatea lor

Lucruri interesante despre bărbați și sexualitatea lor

Ştire online publicată Joi, 14 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cand vine vorba de barbati si sexualitatea lor, exista multe lucruri pe care, probabil, nu le stiai. Stiai ca... ... ca barbatii sunt de sase ori mai predispusi sa foloseasca continut sexual explicit decat femeile? ... ca cel mai mic penis are mai putin de o jumatate de inch in timpul erectiei? ... ca sunt legati mai des in timpul actului sexual decat femeile? ... ca au cele mai mari si cele mai subtiri penisuri dintre toate primatele? ... ca sunt excitati sexual in timp ce dorm? ... ca barbatii care sunt mai educati au mai multe vise umede? ... ca fatul de sex masculin este capabil sa aiba erectie deja din ultimul trimestru? ... ca 73% dintre barbatii in varsta de 70 de ani sunt inca in stare sa aiba erectie? ... ca mai mult de 56% dintre barbati au experimentat sex la locul de munca? Citeste mai departe...