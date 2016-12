Loredana vrea să revoluţioneze piaţa muzicală românească

Loredana vrea să revoluționeze piața muzicală românească

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Loredana Groza are planuri mari pentru anul 2014. Cântăreața își propune să revoluționeze piața muzicală de la noi, cu o școală de canto unică în România.De asemenea, antrenoarea de la „Vocea României“ a anunțat că va deschide, tot în acest an, și o casă de producție, potrivit Libertatea.ro.„Vreau sa fac aici primul anunț oficial: voi lansa o casă de producție și o școală de canto și ambele vor purta numele meu. La scoală voi introduce o metodă revoluționară de canto, care va ajunge pentru prima data în România datorita Luciei (Ciobotaru), co-antrenoarea din echipa mea de la Vocea României. Ea are 4 școli în Olanda, iar aceasta metodă cât și cartea i le datoram lui Cathrine Sadolin. Spectaculos este faptul ca poți învăța de la orice vârstă și, cei care se vor înscrie vor avea clase de studiu în fiecare lună și la finalul anului vor primi diploma recunoscută internațional Complete Vocal Technique”, a dezvăluit Loredana, la ProFM.