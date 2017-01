Loredana Salanţă a devenit Top Model of the World 2011

Loredana Salanță a devenit Top Model of the World 2011

Ştire online publicată Vineri, 18 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Loredana Salanță, în vârstă de 18 ani, fostă Miss World România 2009, a câștigat concursul Top Model of the World 2011, care s-a desfășurat la Usedom (Germania). Potrivit publicației germane www. focus.de, studenta Loredana Salanță a reușit să învingă alte 43 de competitoare din tot atâtea țări. Ea va primi 10.000 de dolari drept premiu, dar și un contract pe un an cu o agenție de modeling. Publicația germană mai scrie că acest concurs, Top Model of the World, este organizat din 1993, ediția din acest an fiind a 18-a. Anul acesta, organizator al concursului a fost agenția germană OMG. Printre concurente, s-au numărat reprezentante din Australia, Kazahstan, Republica Dominicană, India, China și Marea Britanie.