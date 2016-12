Loredana îi dă peste nas Mădălinei Ghenea: "Eu îl cunosc pe Gerard Butler înaintea ei"

Ştire online publicată Luni, 09 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În echipa Loredanei de la "Vocea României", unul dintre concurenți seamănă perfect cu vedeta de la Hollywood, actorul Gerard Butler, ceea ce s-a transformat într-un motiv de fine șicane în emisiune.Marius Marin uimește de fiecare dată cu vocea sa și cu asemănarea cu Gerard Butler, lucru recunoscut și de antrenoarea lui, Loredana, care i-a promis că s-ar putea să-i afcă cunoștință cu celebrul actor."Eu îl cunosc pe Gerard Butler și poate într-o zi chiar o să îți fac cunoștință cu el să fiți față în față", a mărturisit, plină de mândrie artista.Brenciu nu a putut să se abțină și a comentat: "Și eu o cunosc pe Mădălina Ghenea care îl cunoaște pe Gerard Butler". Însă Loredana nu a rămas fără replică, dovedind că cercurile prin care s-a învârtit sunt de cea mai bună calitate: "Eu îl știu pe Gerard Butler înainte să îl cunoască Mădălina Ghenea. Când l-am cunoscut eu nu era atât de cunoscut, filma The Phantom of the Opera", scrie libertatea.ro.