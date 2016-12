Loredana Chivu, bătută şi jefuită în scara blocului

Loredana Chivu, bătută și jefuită în scara blocului

Ştire online publicată Vineri, 15 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Loredana Chivu a trecut printr-o spaimă de proporții miercuri seara, când se întorcea acasă de la o petrecere. Blonda a fost atacată și jefuită în scara blocului, de către un individ necunoscut.Individul i-a furat blondei geanta, în care erau bani și acte, și i-a dat un pumn în ochi.„Am fost agresată în scara blocului, miercuri noaptea. Mă întorceam de la ziua de naștere a unui prieten. Eu, de obicei, îi sun pe mama sau pe fratele meu și le spun că ajung. Nu este un cartier periculos și nu am pățit niciodată chestii de genul ăsta. Mi-am parcat mașina, ca de obicei, m-am uitat în spate, nu se vedea nimeni, am intrat în scara blocului și imediat a apărut un bărbat în spatele meu. M-a tras cineva puternic de păr, mi-a tras geanta și mi-a dat un pumn în ochi. M-am speriat foarte tare, m-am gândit la ce e mai rău. El a vrut de fapt să îmi fure geanta. Am început să țip, el s-a speriat și a fugit. În geantă aveam actele, cam 500 euro, parfumuri”, a povestit ea, la o emisiune de la Kanal D, scrie libertatea.ro.