Lord Of The Dance, în dublă reprezentaţie la Bucureşti

Lord Of The Dance, în dublă reprezentație la București

Ştire online publicată Luni, 03 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Programat pentru data de 31 mai, spectacolul irlandezilor de la Lord Of The Dance va putea fi urmărit de două ori la Sala Palatului din Capitală, la cererea publicului, informează organizatorii. Reprezentațiile, în regia și coregrafia lui Michael Flatley, vor avea loc în aceeași zi, cu începere de la ora 16:00, respectiv 20:00. Biletele se găsesc la Sala Palatului, Magazinele Diverta, Muzica și online pe myticket.ro, blt.ro, bilete.ro, ticketpoint.ro, biletoo.ro și bilet.ro. Spectacolul cuprinde 21 de scene și prezintă lupta dintre Bine și Rău. Povestea are la bază folclorul irlandez și este exprimată prin limbajul universal al dansului, care se împletește cu muzica, luminile și efectele pirotehnice. Show-ul irlandezilor se numără printre cele mai de succes spectacole din lume, doborând recordurile de box-office în mai multe țări. Creatorul acestui spectacol, Michael Flatley, deține recordul Guiness Book pentru „cele mai rapide picioare din lume”, având performanța de 35 de pași de step pe secundă. Michael a câștigat acest titlu prin doborârea propriului record, de 28 de pași de step pe secundă, stabilit în 1989. Pasiunea lui pentru dans a început la vârsta de 11 ani, fiind influențat de mama și bunica sa, care erau campioane la dans în Irlanda.