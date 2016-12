Lora vorbeşte despre rivalitatea dintre ea şi Andreea Bălan

Lora vorbește despre rivalitatea dintre ea și Andreea Bălan

Ştire online publicată Joi, 13 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Zvonurile potrivit cărora între Lora și Andreea Bălan ar exista tensiuni, mai ales din cauză că este fostă iubită de-a lui Keo, actualul iubit al Andreei Bălan, au deranjat-o la maxim pe Lora.Astfel, într-un recent interviu pentru Ring, cântăreața a povestit cum stau de fapt treburile între ea și iubita actuală a lui Keo.„Toată dimineața am vorbit cu Andreea Bălan la telefon, încercând să mă liniștească. Andreea m-a sfătuit să nu iau nimic personal și să nu mă mai las afectată de mizeriile astea. Sunt revoltată pentru că lucrurile acestea apar fără niciun fel de declarație sau dovadă, pur și simplu, cineva s-a trezit să scrie ce aș gândi eu”, a spus Lora.Mai mult decât atât, ea povestește că relația pe care o are cu Andreea este foarte veche și că se știu de ani de zile, ceea ce a făcut ca prietenia lor să se sudeze.„Noi suntem prietene din copilărie, de pe la vârsta de 10 ani. Andreea, săraca, a stat pe telefon să mă liniștească pe mine, că eu încă nu sunt la fel de călită ca și ea. Noi suntem prietene foarte bune, Andreea m-a ajutat mereu, m-a apreciat ca fiind fată muncitoare, cuminte și talentată. Întotdeauna m-a sfătuit și chiar ținem una la alta. Eu am făcut la un moment dat și backing vocal pentru Andreea, deci nu este vorba de orgoliu între noi sau să ne aflăm într-o competiție. Cei care au scris asta o fac pentru un salariu mizer își pierd umanitatea! Plus că eu nu am avut niciun eșec profesional până acum ca să se pună problema că Andreea m-ar sabota”, a adăugat ea.