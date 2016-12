Lora, primele declaraţii despre bolile sale

Lora, primele declarații despre bolile sale

Miercuri, 10 Iulie 2013

Lora trece prin momente de cumpănă după ce în urma unui control a aflat că suferă de o serie de afecțiuni destul de grave. Ea a mers în Turcia pentru un control ginecologic însă a aflat că are mai multe afecțiuni. Specialiștii i-au descoperit cântăreței că are pietre la rinichi, un nodul la tiroidă, bila nu este în regulă, suferă de hipoglicemie și este și anemică.Așa că vedeta este nevoită să se trateze intens pentru a-și repara organismul. După primirea acestor vești, Lora le-a scris fanilor prin intermediul paginii personale de Facebook, câteva cuvinte prin care a explicat ce i se întâmplă și și-a exprimat mulțumirea că ei sunt lângă ea.«In noaptea asta venim acasa, in 2 saptamani maxim ma intorc pentru 2 operatii. Voi fi bine. Simt ca nimic nu e intamplator. M-au asteptat astazi la spital, romani internati acolo si care au aflat ca sunt si eu. Oameni care au invins cancerul. O fata, Patricia, mi-a spus ca toata noaptea mi-a ascultat cantecele si ca abia astepta sa ma cunoasca. Patricia a avut cancer si acum e bine. Ma bucur ca i-am cunoscut pe acesti oameni, ma bucur ca sunt bine si ca ce am eu e operabil si tratabil si mai ales, ca nu ma va tine departe de scena prea mult timp. Va multumesc pentru mesaje. Sunteti minunati. Promit sa nu ma mai stresez din nimic. », a scris Lora, citată de click.ro.