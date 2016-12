Lora, internată într-un spital de psihiatrie

Ştire online publicată Miercuri, 06 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Lora a fost la un pas să-și piardă mințile în urmă cu doi ani. Rănită din dragoste, artista a ajuns la Spitalul 9, la Psihiatrie, unde a stat internată o perioadă bună.„Cel mai greu moment pentru mine a fost acum doi ani când am hotărât să rup relația, pentru că nu avea sens să mă mai chinui eu și să-l chinui și pe el. Nu avea sens să ne mai chinuim. El era gelos, nu spunea multe lucruri, pur și simplu, se consuma în el. A renunțat foarte urât la mine și atunci a fost momentul când am ajuns la spital. Îmi închidea me-reu telefonul în nas, iar eu mă sufocam de plâns. Problema a fost că nu m-a iubit și nu credea în mine. Cred că îmi doresc foarte mult să transmit un mesaj fetelor care sunt într-o situație de inimă frântă, se pot întâmpla multe lucruri atunci când așteptările îți sunt înșelate. Am fost internată la Spitalul 9, la Psihiatrie. Eram plină de vase sparte de sânge pe mine și am fugit de acolo. Am zis că e cel mai jos moment din viața mea. Mi-am revenit datorită unor oameni minunați care fără să mă cunoască m-au primit în casa lor. El este basist, iar soția lui s-a purtat cu mine ca și cum aș fi fost fiica ei. Ei mi-au salvat viața”, a povestit Lora, în emisiunea „Cancan tv”, de la Kanal D.