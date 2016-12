Lora, fără sex timp o lună

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Artista Lora a fost operată laparoscopic la o clinică din Turcia, iar starea ei de sănătate este bună. Cu toate acestea, vedeta are interzis la sex timp de o lună și va trebui să și aștepte cel puțin un an pentru a rămâne însărcinată, deși își dorește foarte mult un copil.Cel puțin aceasta este părerea medicilor consultați de ziarul Ring.„După operația de îndepărtare a miomului (tumorii - n.r.) de pe uter, pacienta este exact ca după o naștere prin cezariană. La fel ca în cazul acestui gen de intervenție, ea va trebui să aștepte un an dacă nu sunt complicații sau chiar doi, în unele cazuri, pentru a rămâne gravidă. De asemenea, nu va putea naște natural, ci doar prin cezariană”, a precizat un medic ginecolog citat de libertatea.ro.„Sunt mai multe metode de operare a rănilor de acest tip, însă după intervenție, cel puțin o lună, sunt interzise contactele sexuale. Pacienta se va afla sub supravegherea medicilor pentru următoarele șase luni”, a adăugat medicul, citat de libertatea.ro.