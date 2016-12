Lora, după divorţ: "Am vrut să îmi ţin gura, dar..."

Lora, după divorț: "Am vrut să îmi țin gura, dar..."

Ştire online publicată Marţi, 31 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

A trecut printr-un divorț, dar a reușit să meargă mai departe! Lora a acordat un interviu, în exclusivitate, la "Star Magazin", de la Antena Stars, în care a vorbit despre cea mai grea perioadă a vieții ei, cum a reușit să-și revină, dar mai ales ce așteptări are de la viitorul partener."Nu o gestionez pe Lora cum a fost înainte de căsătorie, în timpul căsătoriei și după divorț. Nu am chestia asta... Sunt aceeași persoană mai înțeleaptă. E o experiență care te zdrobește și apoi te întărește. E foarte greu să fii cu reflectoarele pe tine când treci printr-o chestie din asta. Oamenii au impresia că au dreptul să te judece, au dreptul să știe despre tine. A fost prima dată când am făcut tot posibilul să-mi țin gura. Chestia asta a răbufnit. ", a declarat Lora la Antena Stars.Datorită carierei, perioada critică a trecut mult mai repede decât se aștepta. "Am avut ce să fac, foarte important, am slăbit foarte mult, am avut 48 de kg la un moment dat. Sunt momente pe care aș vrea să le șterg. Încă am răni, dar se vindecă", a completat artista.Sătulă de toate speculațiile, Lora preferă să păstreze misterul! "Daca eu aș avea o relație voi încerca să o sudez foarte bine și să mă bucur mai mult eu de ea, decât să vorbească lumea despre ea", a spus Lora.