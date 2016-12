Lora, dezvăluiri emoţionante. Care a fost cea mai grea perioadă din viaţa ei

Lora, dezvăluiri emoționante. Care a fost cea mai grea perioadă din viața ei

Ştire online publicată Vineri, 03 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Lora a fost impresionată de cazul a patru frați care au rămas fără niciun sprijin, după ce tatăl lor a murit. Vedeta a suferit mult, deoarece tatăl ei a murit când avea patru ani, iar ea a trebuit să facă față răutății oamenilor."Eu mi-am pierdut tatăl la patru ani și nu am mai avut altul. Mama mea nu și-a mai refăcut viața. Mi-a fost foarte greu să trec prin copilărie, dar cel mai greu mi-a fost în adolescență. În Moldova se știe că oamenii sunt foarte aprigi la mânie și mi-a fost foarte greu să mă apăr, fără să știe mama și să am grijă și de fratele meu mai mic. Cu toate acestea, niciodată nu m-am simțit singură, deoarece am simțit mereu o putere masculină lângă mine. Eu chiar cred că există minuni!", a declarat Lora, miercuri, în emisiunea "Acces Direct" de la Antena 1.