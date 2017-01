Liz n-a încetat să-l iubească pe Hugh

Ştire online publicată Joi, 11 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Mărturisire surprinzătoare făcută de actrița britanică Liz Hurley. Potrivit femalefirst.co.uk, Liz a recunoscut că încă îl iubește pe Hugh Grant, cu care a fost împreună timp de 13 ani. În prezent măritată cu milionarul indian Arun Nayar, Hurley are numai cuvinte de laudă pentru fostul său iubit, de care s-a despărțit în 2000. „Cred că pur și simplu nu ne potriveam. Niciodată nu am încetat să-l iubesc, dar ne scoteam din minți reciproc. Nu ne certam, dar ne ener-vam la fel ca niște țânțari", a povestit vedeta britanică. Spre deosebire de alte cupluri care se despart cu scandal, Liz spune că ea și Hugh sunt în continuare prieteni și se ajută unul pe celălalt. Chiar dacă au vieți separate, cei doi găsesc timp să se sune pentru a se încuraja reciproc. Nu se știe însă dacă Liz este alături de Hugh și în recentul scandal, actorul fiind fotografiat în ipostaze stânjenitoare în compania unor studente.