Liviu Vârciu, sărut pasional cu Andreea Mantea

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În ciuda numeroaselor femei pe care le-a întâlnit de când a divorțat, Liviu Vârciu nu a găsit una care să îl impresioneze măcar pe jumătate cum a făcut-o fosta lui soție Adelina Pestrițu.Însă minunea s-a întâmplat! Vârciu a declarat că dacă ar fi să numească o femeie mai sexy decât Adelina atunci aceasta ar fi Andreea Mantea.În afara faptului că o consideră foarte sexy, „mașina de făcut vedete” a recunoscut că mai demult a avut plăcerea să o și sărute pe brunetă.„Andreea Mantea sărută foarte bine. Săruta foarte bine că acum nu am mai încercat”, a spus Liviu Vârciu la Kanal D.Bruneta nu a negat afirmația făcută de Liviu, însă a ținut să precizeze că nu a fost vorba de o idilă. Cei doi s-au sărutat la filmările unei telenovele.„A fost după telenovelă. Am fost colegi de platou și am jucat în prima telenovelă a noastră”, aadăugat Liviu Vârciu.