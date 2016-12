Liviu Vârciu a dezvăluit de ce s-a despărţit din nou de Adelina

Liviu Vârciu a dezvăluit de ce s-a despărțit din nou de Adelina

Joi, 14 Martie 2013.

După ce s-a împăcat cu fosta lui soție la botezul fiicei lui Pepe, Liviu Vârciu n-a rezistat decât o lună de zile lângă Adelina Pestrițu. Cei doi s-au despărțit din nou, fără să ofere motivul pentru care relația lor s-a sfârșit atât de brusc.„Eu m-am schimbat, Adelina s-a schimbat. Nu mai era relația așa de frumoasă ca atunci când ne-am cunoscut. M-am gândit cât am putut la relația asta și toate mi-au dat cu virgulă. Viața mea continuă cu sau fără Adelina. Am încercat încă o dată și am văzut că nu putem. Nu pot să mai iubesc așa cum am iubit-o pe Adelina. Am spus stop și asta e. Eu am pus capăt relației, de acord cu ea. Sunt un bărbat singur, încerc să-mi refac viața. Vreau o fată care să mă respecte”, a spus Vârciu pentru Kanal D.