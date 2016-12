"Liviu este un băiat foarte mişto, dar nu m-aş combina niciodată cu el"

"Liviu este un băiat foarte mișto, dar nu m-aș combina niciodată cu el"

Ştire online publicată Joi, 08 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Liviu a reușit de 1 mai să facă o nouă cucerire, o brunetă frumoasă, o piteșteancă, pe numele ei Ana Dumitrică, proaspăt câștigătoare a titlului de Miss a unei facultăți din orașul de pe Argeș.Chiar dacă Vârciu și Ana au lăsat impresia că sunt la începutul unei frumoase relații de dragoste, piteșteanca neagă că ar avea vreo relație cu Liviu, scrie showbiz.ro.“Cu Liviu m-am văzut prima oară acum la mare, de 1 mai. Eram amândoi în același club de pe plajă, dar cu găști diferite, nu-l știam pe Liviu decât de la televizor. Eu am trecut de câteva ori pe lângă el, fără să-mi dau seama, iar la un momendat m-a luat de mână și m-a oprit lângă el. M-a privit în ochi și m-a întrebat cum mă numesc, din ce oraș sunt și dacă mă distrez. Am stat de vorbă vreo trei ore, timp în care am dansat și ne-am sărutat. În jurul orei 22.00 eu a trebuit să plec la hotel ca să-mi fac bagajele, pentru că m-am întors în seara aceea la mine-n oraș, în Pitești. Liviu a mai rămas să se distreze în acel club de pe plajă. Din acea seara n-am mai vorbit cu el deloc. Liviu este un baiat foarte mișto, dar sincer nu m-aș combina niciodată cu el. Mie una nu-mi place viața asta pe care o duce el, nu mi-ar plăcea să apar zilnic prin ziarele de scandal”, a pus Ana Dumitrica pentru WOWbiz.ro