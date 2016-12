Cu 100-200 euro/oră

Litoralul se vede mai bine din limuzină

Pentru cei care vor să se simtă importanți timp de câteva ore, plimbarea cu limuzina este una dintre cele mai bune soluții. Fie că ești proprietarul unei limuzine, fie că închiriezi una, mesajul transmis celorlalți este clar: „E plin de bani”. Și asta pentru că nici închiriatul unei limuzine nu este chiar atât de ieftin. Teodor Străjeru este administratorul unei firme constănțene care se ocupă de închirierea limuzinelor și are în flotă un Lincoln Continental Towncar și un Hummer H2, pe care le-a adus la Târgul de Nunți 2008, eveniment care s-a desfășurat în perioada 4 - 6 aprilie, în stațiunea Mamaia: „Cele două mașini pot fi închiriate pentru 100, respectiv 200 euro/oră. Perioada minimă de închiriere este de 60 de minute. Pentru distanțe mai mari, putem negocia fără probleme un preț. În afara localității, tariful este de 1 euro/kilometru“. Plata se face 50% în avans, în maximum 48 de ore după ce limuzinele au fost rezervate, și 50% înainte de evenimentul în sine (nuntă, întâlnire de afaceri, simplă plimbare). Tariful include carburantul, șoferul profesionist, asigurarea pasagerilor și acces liber la minibar. Lincoln-ul are o capacitate de opt locuri și este dotat cu minibar, DVD Player cu sonorizare surround, televizor cu plasmă, aer condiționat și trapă. A costat 60.000 euro și consumă 20 de litri de carburant la fiecare 100 de kilometri. Hummer-ul H2 are o capacitate de 14 locuri și este utilat cu două baruri, DVD Player cu trei plasme, tapițerie din piele, aer condiționat, trapă și jocuri de lumini. A costat în jur de 150.000 euro. Managerul se așteaptă la o nouă vară încărcată, în special datorită numărului mare de nunți, banchete și turiști români și străini, așteptați să vină pe litoral.