Lipsa de sex îţi scurtează viaţa!

Lipsa de sex îți scurtează viața!

Ştire online publicată Luni, 04 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sexul este intotdeauna bun pentru tine! Medicii sfatuiesc pe toata lumea sa se mastrubeze si sa poarte intotdeauna prezervative la indemana. Lipsa unei vieti sexuale active se simte si se vede. Sunt numeroase beneficii pe care le poti avea la capitolul sanatate, daca faci sex si ai orgasm, in fiecare zi. In plus, nivelul de stres este redus, somnul este mai linistit si sindromul premenstrual devine mai usor de indurat. Orgasmul are numeroase efecte benefice asupra sanatatii tale, cel mai important fiind longevitatea. Studiile au aratat ca persoanele care au doua sau mai multe orgasme in fiecare saptamana traiesc mai mult decat cele care nu au trait niciodata acele momente. La fel, femeile care gasesc placere in timpul actului sexual traiesc mai mult decat cele care nu au nicio placere in timpul sexului. Anumite organe si functii ale organismului sunt stimulate intr-o maniera pozitiva dupa orgasm. O viata sexuala activa, dar si placuta, scade si riscul de aparitie a cancerului mamar. O posibila cauza ar fi nivelul crescut de hormoni (cum ar fi oxitocina) care apare o data cu placerea si orgasmul. Un alt beneficiu al orgasmelor este protectia pe care o ofera in cazul atacurilor de cord, dar si mentinerea creierului sanatos. Creierul unei femei are nevoie de mai mult oxigen in timpul unui orgasm, lucru similar si in cazul exercitiilor fizice. In alte cuvinte, creierul primeste exact ceea ce ii trebuie. In acelasi timp, durerea pe care o resimti in anumite locuri dispare. Un orgasm poate avea efect de analgezic asupra organismului. In loc sa spui "Nu in seara asta, ma doare capul", mai bine spui "Da! Ma doare capul". Fluxul de hormoni eliberati in timpul climaxului actioneaza ca un sedativ natural. Citeste mai departe...