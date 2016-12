Lindsay Lohan a suferit un avort în timpul emisiunii

Ştire online publicată Marţi, 22 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Lindsay Lohan, fata rea a Hollywood-ului, a dezvăluit cu lacrimi în ochi, în cadrul ultimului episod al reality show-ului său, că, în timp ce filma, a suferit un avort."Nimeni nu știe asta", a spus ea. "Am suferit un avort de-a lungul celor două săptămâni în care am lipsit de la emisiune. E o poveste foarte lungă, dar de aceea la un moment dat s-a spus că nu vreau să filmez sau că nu am chef să fiu luată la întrebări. Nu puteam să mă mișc, îmi era rău. Și mental, experiența m-a dat peste cap", a povestit Lindsay.Actrița în vârstă de 27 de ani nu a vrut să vorbească despre tatăl copilului și nu a oferit mai multe detalii, scrie showbiz.ro.