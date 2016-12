Linda Perry s-a căsătorit cu partenera ei de viaţă

Linda Perry s-a căsătorit cu partenera ei de viață

Ştire online publicată Marţi, 01 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața și compozitoarea americană Linda Perry, fosta solistă a grupului rock 4 Non Blondes, s-a căsătorit cu partenera ei de viață, actrița Sara Gilbert, în cadrul unei ceremonii discrete care a avut loc duminică, la Los Angeles.Linda Perry și Sara Gilbert au o relație care a început în 2011 și s-au logodit în aprilie 2013, informează contactmusic.com.Informația despre căsătoria celor două vedete a fost confirmată pentru revista People de purtătorul de cuvânt al actriței Sara Gilbert.Printre invitații la ceremonie s-a aflat și actrița Juliette Lewis.Sara Gilbert, în vârstă de 39 de ani, s-a remarcat în sitcomul "Roseanne" și în serialul "The Big Bang Theory". Ea este, totodată, creatoare și coprezentatoare a talk show-ului "The Talk". Sara Gilbert are doi copii - un fiu, Levi, în vârstă de nouă ani, și o fiică, Sawyer, în vârstă de șase ani - cu fosta ei parteneră de viață, Alison Adler.Linda Perry, în vârstă de 48 de ani, este fosta solistă a trupei rock 4 Non Blondes, celebră în anii 1990 grație piesei "What's Up?" de pe albumul "Bigger, Better, Faster, More!" din 1993. După ce a părăsit trupa 4 Non Blondes, Linda Perry a înființat două case de discuri și a compus și produs cântece de succes pentru alte cântărețe celebre. Printre acestea se află Pink, a cărei piesă ajunsă pe primul loc în topul american "Get the Party Started", a fost produsă de Linda Perry. Printre ceilalți artiști cu care Linda a colaborat se află Christina Aguilera (care a avut un nr. 1 cu hitul "Beautiful" compus de Linda Perry), Gwen Stefani ("What You Waiting For?") și Grace Slick ("Knock Me Out"). Linda Perry a compus, totodată, numeroase piese pe albumele lansate de Courtney Love și Kelly Osbourne.