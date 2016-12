Lidia Buble, prima reacţie despre relaţia cu Răzvan Simion

Lidia Buble, prima reacție despre relația cu Răzvan Simion

Ştire online publicată Duminică, 12 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Invitată, la emisiunea "Star Chef", de la Antena Stars, Lidia Buble a vorbit despre criticile care i-au ajuns la urechi în ultima perioadă."Multă lume din Deva mă critică. Eu am plecat dintr-o biserică și la noi sunt niște reguli. Dar eu am rămas aceeași fată simplă și nu m-am schimbat deloc. Sunt la fel de credincioasă. În București stau cu chirie. Muncesc să îmi iau o casă, strâng aproape toți bănuții din concerte. Mașina o am pe barter, de la un salon auto la care eu am lucrat. Îmi plac bărbații mai mari decât mine. Dar nu mai mari de 35. Poate că și eu gândesc mai matur. Am încercat o dată cu un băiat mai mic decât mine și nu m-am simțit bine, nu mi-a plăcut. Nu am iubit niciodată în taină și nu am fost obligată să fac compromisuri", a spus Lidia Buble, la emisiunea "Star Chef", de la Antena Stars."Eu îmi doresc atât de mult copii, pot să vină ca pe bandă rulantă, că eu pot, să poată bărbatul. Îmi doresc foarte mult o fetiță și eu băiețel. Ultima relație a fost acum doi și ceva. Acum sunt singură, nu am pe nimeni. Și trebuie să am mai multă grijă, că mulți băieți mă vor doar pentru că sunt cineva. Până acum nu am întâlnit niciun băiat care să mă facă să mă îndrăgostesc. Vreau să fie un om foarte inteligent, care să mă înțeleagă, să mă respecte și să mă accepte cu meseria pe care o am. De obicei noi artiștii ne înțelegm între noi, nu cred că aș putea să stau cu un om obișnuit, cu un șofer de exemplu, nu cred că ar înțelege dacă eu plec câte două săptămâni și să nu vin acasă," a spus Lidia Buble, la emisiunea "Star Chef", de la Antena Stars.De curând, în presă au apărut mai multe zvonuri că ar avea o relație cu matinalul Răzvan Simion. Până acum, niciunul dintre cei doi nu a confirmat această informație, scrie romaniatv.ro.