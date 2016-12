Lidia Buble: "În privinţa bărbaţilor..."

Lidia Buble: "În privința bărbaților..."

Ştire online publicată Marţi, 11 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Lidia Buble (21 de ani) a dezvăluit, de curând, că ar vrea să cânte alături de Jorge, solistul pe care îl admiră foarte mult: "În privința bărbaților, nu am un model clar. Trebuie să îmi placă la prima vedere, dar mă fascinează bărbații deștepți. Pentru o viitoare colaborare m-am gândit la Jorge. Îmi place ca om, e un bărbat foarte deștept, un om serios. Chiar mi-ar plăcea să colaborăm, are un timbru vocal aparte", a mărturisit artista potrivit Ring.În plus, cântăreața a dezvăluit că adoră să meargă cu metroul, dar și să mănânce:“Sunt un om simplu... În afară de muzică, îmi place să mânânc, să gătesc, să fiu înconjurată de copii. Nu am fițe, de fiecare dată când pot merg cu mijloacele de transport în comun. Nu e o rușine să mergi cu metroul. Evit taxiurile pentru că îmi place să merg pe jos. Nu m-am schimbat de când am devenit cunoscută, doar programul mi s-a modificat", a mărturisit cântăreața pentru aceeașI sursă.