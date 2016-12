Licitaţie pentru garderoba actriţei Audrey Hepburn

Licitație pentru garderoba actriței Audrey Hepburn

Ştire online publicată Joi, 10 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

O parte din garderoba actriței Audrey Hepburn - o adevărată legendă a cinematografiei mondiale și fostă imagine a casei Givenchy - a fost vândută la licitație pentru suma de 268.320 de lire sterline (297.200 de euro), marți, la Londra, la casele Sotheby’s și Kerry Taylor Auctions. Potrivit AFP, un număr de 36 de rochii datând din perioada 1950-1960 ce au aparținut actriței britanice, renumită pentru eleganța sa, au fost scoase la licitație, împreună cu pălării, curele, poșete Chanel, dar și o serie de scrisori în care Audrey Hepburn relatează diverse întâmplări petrecute pe platourile de filmare alături de Gregory Peck, împreună cu care a jucat în filmul „Vacanță la Roma/ Roman Holiday” (1951). Printre aceste obiecte vestimentare s-au regăsit și numeroase ținute de seară: mai multe rochii negre create de Valentino, Elizabeth Arden și, desigur, Hubert de Givenchy, care obișnuia să spună despre ea: „Audrey și-a creat un stil propriu. Ea își alege singură modelele”. Printre modelele Givenchy s-au numărat și o rochie de mătase neagră pe care actrița a purtat-o în filmul „Parisul zgomotos/ Paris, When It Sizzles” (1962), în care a jucat alături de William Holden și de Tony Curtis, dar și o rochie de cocktail din dantelă Chantilly, pe care a purtat-o în filmul „Cum să furi un milion/ How to Steal a Million” (1966), în care a jucat împreună cu Peter O’Toole, și care a fost adjudecată pentru 60.000 de lire sterline (66.000 de euro), de trei ori mai mult decât suma evaluată de specialiști. Audrey Hepburn iubea culorile pastelate, dar și negrul, albul-fildeș și purta uneori și rochii în diverse nuanțe de roz, așa cum o arată creațiile cuprinse în această colecție. Jumătate din veniturile realizate va fi donată asociației The Audrey Hepburn Children’s Fund.