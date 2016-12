Leornard Cohen şi-a sărbătorit ziua de naştere în România

Leornard Cohen și-a sărbătorit ziua de naștere în România

Ştire online publicată Marţi, 23 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Leonard Cohen, unul dintre cei mai importanți și influenți cântăreți și compozitori din ultimii 40 de ani, a concertat duminică seara, în premieră, pe stadionul Arcul de Triumf din Bucu-rești, în fața a circa 10.000 de oameni, în cadrul unui turneu mondial, în ziua în care împlinea 74 de ani. Cele mai cunoscute hituri ale artistului, „In My Secret Life”, „I’m Your Man”, „Closing Time”, „Everybody Knows”, „So Long, Ma-rianne”, „Hallelujah” sau „First We Take Manhattan” au răsunat pentru prima oară live și la București. Cohen a intrat pe scenă la aproximativ zece minute după ora oficială de începere a spectacolului, 19.00, când în afara stadionului fanii încă așteptau să intre și să-și ocupe locurile. După primul cântec, și-a scos pălăria și a salutat publicul. Cei peste 10.000 de fani l-au răsplătit cu aplauze după fiecare melodie, mai ales că ultimul turneu al artistului s-a petrecut în urmă cu 15 ani. Cohen a mulțumit la rândul său făcând reverențe publicului, în fața căruia își dădea des jos pălăria și spunea „Mulțumesc mult, prieteni. E ceva ce nu voi uita”. Concertul nu a avut efecte speciale, dar nici nu ar fi avut nevoie. Fanii au venit să asculte poezia din versurile sale, și nu un spectacol de acrobații. După primele melodii, oamenii au prins curaj și s-au apropiat de scenă, așezându-se pe jos, pe culoarul din fața scenei. După prima pauză, toți cei prezenți pe stadion i-au cântat în cor artistului „Mulți ani trăiască”, spre surprinderea lui Cohen, vizibil emoționat. La piesa „Take This Waltz”, afară a început să plouă, însă nimeni nu a fost deranjat de vremea urâtă. După aproape trei ore și zece minute, artistul Leonard Cohen a ieșit de pe scenă, nu înainte de a-și arăta recunoștința publicului, pentru că i-a ținut în viață cântecele atâta timp. Luminile s-au stins, iar cei prezenți au părăsit stadionul cu sentimentul că, probabil, nu vor uita niciodată seara de toamnă petrecută alături de Leonard Cohen la București. Spectacolele din cadrul acestui turneu au fost sold-out în toate țările în care artistul a concertat, inclusiv în România, unde bilete au fost epui-zate cu mai bine de două săptămâni înaintea evenimentului. Următorul concert din cadrul acestui turneu va avea loc miercuri, 24 septembrie, la Viena, în Austria.