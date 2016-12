Leonardo Di Caprio s-a combinat cu o româncă

Ştire online publicată Joi, 27 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Frumoasa româncă Mădălina Ghenea țintește sus.După ce l-a prins în mrejele sale pe Eros Ramazzotti, presa italiană scrie că aceasta s-ar fi cuplat cu celebrul actor Leonardo DiCaprio.Mădălina Ghenea și DiCaprio au fost surprinși de paparazzi în Australia, unde actorul filmează în această perioadă. În fotografii, celebrul star apare în compania unei brunete care se pare că este noua lui iubită. Cei doi au fost surprinși împreună pe terasa unui apartament din Vaucluse, New South Wales, Australia.Di Caprio e îmbrăcat într-un maieu alb și pantaloni scurți, iar bruneta despre care se spune că ar fi românca Mădălina Ghenea poartă o rochie scurtă și decoltată. Mădălina Ghenea are 24 de ani și este model internațional. Actorul pare să-și împartă acum viața cu o olteancă, deoarece Mădălina este din Slatina.Ea a plecat din România de la vârsta de 14 ani pentru că și-a dorit un trai mai bun. Potrivit Cancan, Mădălina Ghenea este supranumită „cea mai frumoasă femeie din Italia“. Despre româncă se spune că are trăsăturile Evei Mendez, dar și ceva din Catrinel Menghia.