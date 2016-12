Leonard Doroftei: „E imposibil să fii tată de adolescent!“

Ştire online publicată Luni, 08 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Leonard Doroftei nu se obișnuiește cu gândul că fiul lui nu mai vrea excursii cu familia.„Am fost de curând în Turcia, la mare. Locația a fost minunată, dar am încercat să ne obișnuim cu gândul că avem cu noi doar doi dintre cei trei copii ai noștri”, a declarat fostul sportiv, pentru Showbiz.ro.„Fiul meu cel mare are 14 ani și, în timpul în care am fost noi plecați în Turcia, a vrut să fie singur la Marea Neagră, alături de gașca lui. I-am dat o mie de sfaturi înainte să plece, am stat cu inima strânsă în Turcia și l-am sunat cât puteam de des să vedem ce face. Nu ne-a răspuns la telefon...”, se confesează Leonard. „Am observat că nu mai vrea excursii cu familia anul acesta, în primăvară, când am ajuns în Dubai și el ne-a refuzat. În plus, despre problemele lui cu fetele nu vrea să discute cu mine, ci doar cu mama lui. Eu îl mai întreb, dar e foarte deștept și duce conversația unde vrea el”, continuă Leonard Doroftei. „Ani de zile îmi ziceam că abia aștept să crească copiii, acum aș vrea ca fiul meu cel mare să fie din nou mic, să petrecem mai mult timp împreună”, povestește fostul sportiv, care anul acesta a împlinit 41 de ani.