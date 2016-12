Leonard Cohen va lansa un nou album în 2012

Ştire online publicată Marţi, 16 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul canadian Leonard Cohen va lansa un nou album de studio în primăvara anului 2012.Pe noul material discografic vor fi incluse piesele "Born In Chains", "A Street", "Darkness", "Love", "Lullaby" și "Feel So Good". Multe dintre piesele incluse pe viitorul album au fost deja cântate de artistul în vârstă de 76 de ani în timpul concertelor pe care le-a susținut în cadrul recentului său turneu mondial, informează Mediafax.Leonard Cohen a fost recompensat în acest an cu Helpmann Award pentru concertul său susținut în Australia, la Hanging Rock, cu premiul Prințul Asturiei pentru Litere și cu Glenn Gould Award pentru contribuția adusă artelor.Cel mai recent album de studio al cântărețului canadian se intitulează "Dear Heather" și datează din 2005, însă de atunci artistul a lansat alte două compilații live.Leonard Cohen a început să cânte la chitară la vârsta de 13 ani. A urmat cursurile Universității McGill, unde a câștigat premiul McNaughton pentru creație, înainte de absolvire. Și-a publicat primul volum de poezie, "Let Us Compare Mythologies" la un an după aceea, cu un succes răsunător.