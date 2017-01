Leonard Cohen a suferit un accident

Ştire online publicată Luni, 08 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul canadian și-a amânat cu șase luni turneul european după ce s-a rănit în zona lombară în timp ce făcea exerciții fizice, potrivit purtătorului său de cuvânt. Într-un comunicat emis vineri se precizează că medicii i-au recomandat lui Cohen, în vârstă de 75 de ani, să urmeze un regim de recuperare fizică de patru până la șase luni. Purtătorul de cuvânt a refuzat să specifice ce făcea Cohen când s-a rănit la spate. El a părut foarte agil săptămâna trecută, în timpul galei Grammy, care a avut loc la Los Angeles, la care a primit un premiu pentru întreaga activitate. Turneul european, ce include nouă concerte, urma să înceapă pe 1 martie, la Caen (Franța), însă a fost amânat până pe 15 septembrie și se va încheia pe 7 octombrie, la Moscova. Anul trecut, în timpul concertului de la Valencia, el s-a prăbușit pe scenă în timp ce cânta „Bird On The Wire”, făcând semn formației să se oprească din cântat și să îl ajute. Un muzician din trupa sa a spus publicului că solistul avea crampe și vomita. Mai târziu, managerul său a anunțat că artistul a fost diagnosticat cu toxiinfecție alimentară. Legendarul Leonard Cohen și-a reluat turneele în 2008, după 15 ani de absență de pe scene, iar de atunci a susținut 191 de concerte. În 2008 și în 2009, artistul a susținut show-uri și la București. Anul trecut, Leonard Cohen a fost inclus oficial în Rock and Roll Hall of Fame din New York, odată cu Madonna, John Mellencamp, The Dave Clark Five și The Ventures. Cohen a terminat recent lucrul la o nouă piesă, „Different Sides”, despre care nu se știe când va fi lansată. Cohen a lansat cel mai recent album al său în 2004.