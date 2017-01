Led Zeppelin caută un nou solist vocal

Ştire online publicată Miercuri, 29 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Trupa rock Led Zeppelin se va reuni fără solistul vocal Robert Plant, pentru a înregistra noi melodii și pen-tru a începe un turneu, a declarat, luni, basistul trupei, John Paul Jones. În prezent, trupa britanică testează mai mulți cântăreți pentru a alege un nou solist. Robert Plant a declarat în repetate rânduri, după ultimul lor concert, că nu mai vrea să cânte cu vechea trupă. John Paul Jones spune că Led Zeppelin nu caută o copie a lui Robert Plant și nici nu vrea să revină pe scenă în formula consacrată. Ultimul concert al trupei în vechea formulă a avut loc în luna decembrie a anului trecut, la Londra. A fost prima apariție live de la despărțirea membrilor trupei în 1980, după moartea toboșarului John Bonham. Led Zeppelin, una dintre cele mai valoroase și populare trupe din istoria muzicii rock, a vândut mai mult de 300 de milioane de albume în lumea întreagă și a lansat piese de referință precum „Stairway to Heaven”, „Whole Lotta Love” și „Kashmir”. Membrii trupei înființate în 1968 de Jimmy Page sunt considerați precursorii clișeului rockerilor care aruncau televizoare pe geamurile camerelor de hotel, după o seară fierbinte petrecută cu admiratoarele. Led Zeppelin a fost „botezată” după o glumă a fostului basist al trupei The Who, Keith Moon, care a prezis că grupul se va prăbuși asemenea celebrului dirijabil.