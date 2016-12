Lech Walesa ameninţă cu returnarea premiului Nobel

Lech Walesa amenință cu returnarea premiului Nobel

Miercuri, 01 Aprilie 2009

Lech Walesa amenință cu returnarea premiului Nobel, ca ripostă la acuzațiile că ar fi fost informator al regimului la a cărui cădere a contribuit, a anunțat ieri cotidianul britanic „Daily Mail”. Walesa, fost lider al sindicatului Solidaritatea, care a contribuit la răsturnarea regimului comunist în 1989, a reacționat astfel la o carte scrisă de Pawel Zyzak, un student în vârstă de 24 de ani, care a sugerat că acesta ar fi lucrat pentru poliția secretă și ar fi fost tatăl unui copil nelegitim. „Sunt dezgustat, scandalizat, pentru că am luptat pentru o țară liberă, dar asta este anarhie”, a declarat Walesa, primul președinte polonez de după căderea regimului comunist. Anul trecut, o altă carte, Walesa și Serviciile de Securitate, l-a acuzat de asemenea că ar fi fost informator. Walesa s-a înfuriat îndeosebi pentru că respectiva carte a fost scrisă de istorici ai Institutului Memoriei Naționale, un organism de stat care are în custodie dosarele din era comunistă. Criticii au acuzat institutul fondat de rivalii de după 1989 ai lui Walesa că dirijează „vânători de vrăjitoare” motivate politic. Walesa a anunțat pe blogul său că nu va participa la sărbătorirea în acest an a 20 de ani de la căderea comunismului, dacă acuzațiile vor continua. Dacă statul polonez va continua să sprijine acuzațiile, „voi înapoia premiul și distincțiile, iar apoi voi părăsi țara”, a afirmat el, adăugând că „onoarea” nu i-ar permite să păstreze toate aceste distincții primite, inclusiv Nobelul. În anul 2000, justuția poloneză l-a exonerat pe Walesa de acuzații anterioare de spionaj, motivând că serviciile de securitate au falsificat documente din dosarul său pentru a încerca să îl împiedice să primească Nobelul pentru pace în 1983.