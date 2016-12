Lavinia Pîrva dă cărţile pe faţă. Ce relaţie are cu fiica lui Bănică

Lavinia Pîrva dă cărțile pe față. Ce relație are cu fiica lui Bănică

Lavinia Pîrva are o relație de peste un an cu Ștefan Bănică Jr. și cum era normal, i-a cunoscut pe copiii lui, Radu și Violeta.Ea a povestit că îi plac mult copiii și se înțelege bine cu fetițele de vârsta Violetei, fiica lui Bănică cu Andreea Marin. Micuța nu face nici ea excepție. Cântăreața recunoaște că se înțelege foarte bine cu ea."Am învățat-o și pe Violeta cântecele. Am multe fetițe de vârsta ei prietene și îmi place să le învăț. Eu încă mă consider un copil și cred că mai am nevoie de timp pentru a mă maturiza", a declarat Lavinia Pîrva, la Antena Stars.Deși momentan nu se vede mamă, pentru că încă se consideră copil, Lavinia crede că are fi o mamă bună, pentru că are calitățile necesare."Aș fi o mamă bună, însă nu am încă acel sentiment matern. Eu trebuie să mă mai maturizez. Sunt convinsă că o să fiu o mamă bună. Eu sunt grijulie și am tot ceea ce este necesar pentru a crește un copil bine. Acum am un cățel, pe care îl iubesc, dar mama mă ajută mult să îl cresc", a completat iubita lui Bănică Jr.