Laurette: „Tot mai am cicatrice pe burtă”

Ştire online publicată Joi, 13 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Laurette a vrut să-și refacă repede abdomenul după sarcină, ca să poată urca pe podium. Din păcate, mulatra nu a scăpat, încă, de semne.„A trecut aproape un an și eu tot am cicatrice pe burtă. Medicii mi-au zis că trebuie să fac tratament șase luni, iar eu și acum fac tratament. În partea stângă a abdomenului se vede destul de bine. Îmi dau cu unguent, cu cremă pentru repigmentare. Nu cred că îmi vor trece vreodată. Sunt în proces cu cei de la salon, am doi avocați care se ocupă de caz”, a declarat Laurette, pentru showbiz.ro.„Acum trebuie să-mi dea prospectul de la gelul cu care m-a uns pe abdomen ca să fac un test, să văd dacă sunt alergică. Că ei așa susțin. Și văd că se tot dau la fund cu prospectul”, a mai adăugat Laurette.