Laurette şi iubitul sunt din nou un cuplu, de dragul fiicei lor

Laurette și iubitul sunt din nou un cuplu, de dragul fiicei lor

Ştire online publicată Miercuri, 18 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La șase luni de când a plecat de acasă de la Mihai, mulatra a revenit la sentimente mai bune. Cu o săptămână înainte de Crăciun, Laurette și Mihai, tatăl fetiței sale, au redevenit un cuplu. Împăcarea s-a produs la aniversarea micuței Serena, fiica lor, care pe 9 de-cembrie a împlinit doi anișori. Laurette și Mihai și-au dat seama că fiica lor trebuie să crească alături de ambii părinți.În luna iulie, Laurette și-a luat fetița, pe micuța Serena, și a părăsit locuința în care stătea împreună cu iubitul ei, Mihai, mutându-se cu chirie. La acea vreme, manechinul a justificat despărțirea prin faptul că de la un timp pur și simplu nu se mai înțe-legea cu Mihai și se certa cu el din nimicuri.S-a speculat că motivul pentru care cei doi ar fi rupt relația pe care o aveau de cinci ani din cauza lui Marcel Toader, care a încercat s-o cucerească pe frumoasa mulatră. Avansurile pe care i le-a făcut fostul soț al Gabrielei Cristea ar fi declanșat un adevărat uragan acasă la Laurette. Mihai i-ar fi reproșat iubitei lui că a șters mesajele primite de la Toader pe telefonul mobil fără să i le arate.La trei luni de când s-au separat, Mihai a încercat s-o recucerească pe Laurette, ceea ce nu i-a fost foarte greu, deoarece, de dragul fetiței lor, s-au despărțit în relații bune și au rămas amici.„Ne-am întâlnit la ziua Serenei și am discutat despre împăcare”, a confirmat Laurette, pentru click.ro, faptul că între ea și Mihai lucrurile au reintrat pe un făgaș normal.