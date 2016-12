Laurette: „M-am înfometat, nu mănânc foarte mult“

Joi, 09 August 2012

Laurette Atindehou a slăbit 31 de kilograme, după ce a născut, însă se înfometează în continuare ca să obțină contracte de modeling.„Am slăbit foarte mult, aproape 31 de kilograme. Aproape că am ajuns la greutatea pe care mi-am dorit-o, mai am un pic. Acum am 57 de kilograme”, a declarat Laurette.„Sincer, m-am înfometat, nu mănânc foarte mult. Astăzi, este aproape ora 2 și nu am mâncat decât un iaurt, de dimineață. Știu că nu este bine, dar eu mi-am dorit să slăbesc foarte mult și am făcut ceva eforturi”, a mai adăugat aceasta.