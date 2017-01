Laurette, devastată după despărţirea de Mihai: „Am avut gânduri negre“

Laurette, devastată după despărțirea de Mihai: „Am avut gânduri negre“

Miercuri, 14 August 2013.

Laurette Atindehou a mărturisit pentru ziarulring.ro că despărțirea de tatăl fetiței ei, Mihai, a fost cel mai teribil moment din viața ei, pe care cu greu a putut să-l depășească. Vedeta recunoaște că a mers la psiholog pentru a-și reveni și de asemenea, i-a fost prescris un tratament pe bază de antidepresive care să o ajute să treacă peste.„Am avut nevoie de pastile și de consiliere psihologică. A fost o perioadă grea din viața mea, chiar nu mă așteptam să am o asemenea cădere. Mă simțeam foarte singură, eram foarte depresivă, chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat cu mine. Am avut gânduri negre și îmi imaginam lucruri extrem de urâte. Acum sunt ceva mai bine și nu mai merg la psiholog. M-am liniștit și mă simt mai bine”, a spus Laurette Atindehou.Drept urmare, Laurette a încercat să-și găsească liniștea în Italia, unde se află într-o vacanță pre-lungită împreună cu fetița ei, Marie Luz.„Sunt în Italia într-o vacanță prelungită. Am nevoie de liniște, să mă regăsesc puțin, să stau cu fetița mea, să petrecem timp împreună. Ea este prea mică pentru a înțelege despărțirea mea de Mihai, dar cred că e mai bine așa, probabil mai târziu ar fi afectat-o mai mult. Eu și Mihai avem o relație OK, vine mereu să-și viziteze fetița și ea nu resimte foarte tare acest moment. Mihai a sosit săptămâna trecută în Italia și am stat câteva zile împreună cu fetița”, a continuat ea, citează libertatea.ro.