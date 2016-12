Laura Cosoi, vacanţă în Grecia

Laura Cosoi, vacanță în Grecia

Ştire online publicată Vineri, 06 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Laura Cosoi e singură, dar în niciun caz nu stă în casă pentru a-și plânge de milă. Vedeta se distrează cât de mult poate.În ultima vreme, Laura Cosoi a postat pe site-ul personal fotografii dintr-o grămadă de locații extraordinare, unde se distrează chiar și fără Smiley.Ieri, blonda le-a mai dezvăluit fanilor ei încă o locație de vis unde a poposit câteva zile: insula grecească Thassos.„Insula care m-a cucerit prin sălbăticie și pitoresc. Am petrecut patru zile absolut minunate în compania colegilor mei de la «Vis de femeie» dar și a surorii mele Alina, care m-a însoțit de data aceasta”, a scris Laura pe blogul ei.„Am reușit să descopăr locuri și oameni minunați care ne-au primit cu brațele deschise. Am făcut plajă și baie în mare, am savurat fructele proaspete, m-am plimbat cu barca, am urmărit un apus de soare care mi-a tăiat respirația, am dansat, am învățat să gătesc baclava grecească și am hrănit pescărușii. Pe scurt am simțit magia insulei în deplinătatea ei”, a mai scris Laura, care apoi a postat câteva fotografii în care poate fi admirată sub razele soarelui.