Laura Cosoi, supărată că nu a fost cerută în căsătorie

Ştire online publicată Vineri, 18 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În timpul relației sale anterioare cu Smiley, Laura Cosoi a așteptat în zadar ziua în care va fi cerută de nevastă. Nu a fost să fie și, după o iubire de cinci ani, fiecare a luat- o pe drumul său. Blonda și-a găsit fericirea în brațele lui Cosmin Curticăpean, un om de afaceri tinerel și cu ceva bănuți în cont, dispus să-i facă mai toate poftele, scriu ziarele mondene.Doar că, de ceva timp, Laura a început să fie cam năzuroasă. Un apropiat al celor doi a povestit pentru Libertatea că aceștia au fost chiar la un pas de despărțire.“Laura i-a reproșat lui Cosmin că nu s-a grăbit s-o ia de nevastă și că, din acest motiv, ea nu mai este dispusă să facă acest pas. În plus, faptul că a reluat legătura cu Smiley nu i-a picat prea bine lui Cosmin. Din cauza asta s-au tot certat”. În cele din urmă, s-au împăcat, iar gestul l-a “costat”, pe iubitul lui Cosoi, o sumă frumușică. El a cheltuit în jur de 50.000 de euro ca s-o ducă pe Laura mai întâi în Asia, apoi în Austria, așa cum și-a dorit actrița.Tot Cosmin este cel care suportă costurile deplasării Laurei prin țară, cu promovarea cărții sale pe teme culinare, pe care a lansat- o recent, informează libertatea.ro.