Laura Cosoi, sexy la malul mării!

Ştire online publicată Vineri, 11 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Îmbrăcată simplu, dar foarte sexy, Laura Cosoi a pozat în fața fotografului Paul Diaconu, în niște ipostaze foarte romantice.Laura Cosoi este îndrăgostită de mare și și-a amintit, pe blogul personal, de vacanța de anul trecut din Vama Veche.Pe lângă relaxare, dans pe plajă și distracție, Laura și-a făcut timp și pentru o sedință foto improvizată.„Anul trecut am petrecut câteva weekend-uri în Vama Veche. M-am relaxat, am mâncat la cherhana, am citit, am admirat răsăritul, am dansat pe plajă, am râs cu prietenii dar, la un moment dat, am făcut și niște poze”, a scris Laura pe blogul personal.