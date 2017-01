Laura Cosoi: „Prima dată m-am îndrăgostit prin telefon“

Ştire online publicată Luni, 18 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dragostea nu are reguli. Laura Cosoi s-a îndrăgostit pentru prima oară la vârsta de 19 ani, primul ei iubit fiind un tânăr din Iași, orașul în care locuia și ea la acel moment. Povestea poate fi ușor transpusă într-o telenovelă, pentru că cei doi amorezi s-au văzut pentru prima dată abia după un an, până atunci toată relația fiind trăită prin telefon.„Eram în Iași și aveam 19 ani când am trăit prima dragoste. Până să ne vedem prima dată m-a sunat timp de un an pe telefonul fix. Fusesem la licee diferite, nu ne cunoșteam, însă el mă văzuse prin oraș. Cum nu aveam pe atunci mobil, m-a căutat pe numărul de acasă. A fost dragoste la primul auz. M-am îndrăgostit prin telefon”, a declarat, amuzată, Laura Cosoi. Vedeta a explicat: „Am stat doi ani împreună. Ne plăceau aceleași lucruri și recunosc că îmi făcea mare plăcere să stau cu el la telefon. Era dintr-o familie cu un anumit statut în oraș și el nu a dorit să ne vedem până nu ne-am cunoscut mai bine. Într-o bună zi și-a făcut curaj și a venit la mine acasă, fără să-mi spună și m-a prins cu masca pe față. Când mi-a spus mama că mă caută cineva la ușă, am început să o șterg în timp ce mergeam să văd cine e, dar a fost mai rău pentru că am întins-o peste tot”, a mai adăugat aceasta.