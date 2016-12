Laura Cosoi îl caută pe Smiley. Ce pretext are blonda

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Laura Cosoi și Smiley au trăit, mai bine de cinci ani, o iubire ca-n filme. Cei doi s-au despărțit fără scandal, în vara anului 2012, și fiecare a luat-o pe drumul său. Laura s-a implicat într-o altă relație, cu omul de afaceri Cosmin Curticăpean, la brațul căruia colindă toată lumea, cei doi bifând recent și o vacanță de trei săptămâni în Asia, scrie libertatea.ro.Doar că, potrivit apropiaților, se pare că actrița, care cândva era nelipsită din lumina reflectoarelor, și-ar dori să retrăiască acele vremuri, iar una dintre soluții ar fi o colaborare cu nimeni altul decât fostul iubit, aflat în mare vogă.Vrea să apară într-un videoclip de-al lui. Cel puțin acesta e pretextul pentru care Laura îl caută destul de des, în ultimul timp, pe Smiley. Artistul însă nu pare dispus să cedeze sub nici o formă, mai ales că i-a mers foarte bine de când s-a despărțit de ea.“Smiley nu-i răspunde tot timpul la telefon, chiar nu vrea să se complice. Ea cred că și-ar dori să mai fie prezentă și în vreun videoclip de-al lui, dar nu prea are șanse”, a mărturisit pentru Libertatea un apropiat de-al celor doi.