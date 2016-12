Laura Cosoi i-a dat o veste uimitoare lui Smiley: „L-am anunţat că e tătic“

Laura Cosoi i-a dat o veste uimitoare lui Smiley: „L-am anunțat că e tătic“

Ştire online publicată Vineri, 16 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Laura Cosoi și-a revenit complet după despărțirea de Smiley. Frumoasa blondă își vede liniștită de viața ei și de proiectele pe care le are în plan profesional, iar dragostea a fost lăsată deocamdată în plan secund.„Noi nu ne jucăm de-a poveștile de dragoste, suntem doi oameni sinceri și nu am disimulat niciodată. Pe scurt: e trecut, au trecut deja câteva luni, iar lucrurile s-au așezat pe un făgaș, așa cum e firesc. Mai vorbim, l-am anunțat că Jazz, câinele nostru, a născut și că e tătic”, a spus frumoasa blondă la cancan tv.Totodată, Laura a spus că motivul despărțirii de Smiley nu a avut legătură cu faptul că nu au avut împreună un copil.„Îmi doresc un copil, o familie, despărțirea noastră nu a avut nimic de-a face cu acest lucru. Pur și simplu drumurile noastre s-au despărțit, nu a fost o ceartă, nimic senzațional. Ne-am asumat și faptul că la un moment dat ne vom reface viața. Tot ce a fost a fost superb, dar s-a terminat, asta e realitatea. Nu sunt prima sau ultima femeie care a încheiat o relație. Am fost pregătită să încheiem această relație, nu am plâns atât de mult”, a mai povestit ea.