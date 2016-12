Laura Cosoi, despre trucurile ei de frumuseţe. iată cum are vedeta grijă de ten

Laura Cosoi, despre trucurile ei de frumusețe. iată cum are vedeta grijă de ten

Ştire online publicată Joi, 06 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Laura Cosoi a arătat dintotdeauna ireproșabil. Nu doar la trup, ci și la chip. Ba chiar, nu de puține ori, a fost întrebată cum de nu are cearcăne cât casa după zile la rând de repetiții și filmări obositoare.Ei bine, la un eveniment recent, unde a fost invitată să le vorbească femeilor despre frumusețe și starea de bine chiar și în “acea” perioadă a lunii, Cosoi a dezvăluit un lucru ce a stârnit mirare și hohote de râs deopotrivă:“Știți ce am eu în congelator? Nu țin carne și nici legume. La mine nu veți găsi așa ceva, ci doar două linguri. Atât”.Laura are un motiv bine întemeiat pentru care congelatorul ei nu adăpostește alimente.“Dimineața, când mă trezesc mai umflată, pun lingurile pe față sau pe ochi și imediat mă dezumflu”, a mărturisit vedeta.