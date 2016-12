Laura Cosoi a vorbit despre despărţirea de Smiley. Află detalii!

Laura Cosoi a vorbit despre despărțirea de Smiley. Află detalii!

Ştire online publicată Joi, 15 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Laura Cosoi a decis să elucideze misterul sfârșitului poveștii ei de dragoste cu Smiley. "Noi am luat această decizie, după o perioadă în care ne-am hotărât să mergem pe drumuri diferite. Ne-am despărțit pentru că a fost mai bine pentru amândoi.Suntem doi oameni sinceri și nu ne jucăm de-a poveștile de dragoste. Relația noastră este ceva trecut, iar, între timp, drumurile noastre s-au așezat pe un făgaș diferit".De asemenea, frumoasa blondă a ținut să pună capăt speculațiilor despre motivele despărțirii. "Despărțirea noastră nu are nici o legătură cu faptul că nu am avut un copil cu Smiley. Eu dacă vreau ceva, spun, transmite libertatea.ro.