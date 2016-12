Laura Cosoi a spus "DA". Ce spune vedeta despre nunta ei

Ştire online publicată Luni, 20 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Laura Cosoi și iubitul ei, Cosmin Curticăpean, au trei ani de relație, iar în urmă cu câteva zile, cei doi s-au logodit. Blondina spune că la nuntă vor participa doar persoanele dragi ei. Laura Cosoi a făcut dezvăluiri inedite privitoare la nunta ei. Vedeta își dorește să facă mulți copii, deoarece are alături un bărbat care o face fericită. Laura Cosoi a dezvăluit care sunt calitățile cu care a cucerit-o Cosmin."M-a cucerit cu răbdare și inteligență. E un om care are experiență și care știe cum să mă facă fericită. Nu mi-am imaginat cum va fi nunta. Probabil doar cu oamenii dragi vor veni. Greșelile pe care le-am făcut au contat în dezvoltarea mea. Consider că sunt echilibrată. Îmi doresc mulți copii, dar trebuie să mă apuc", a declarat Laura Cosoi, duminică, în emisiunea "Star Matinal de Weekend" de la Antena Stars.