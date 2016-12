Larry King: „Vreau să fiu congelat!”

Ştire online publicată Miercuri, 07 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Realizatorul de televiziune american Larry King a declarat, într-o emisiune specială difuzată de postul CNN, că își dorește să fie congelat după ce va muri.„Vreau să fiu congelat, sperând că medicii din viitor vor descoperi motivul din cauza căruia am murit și că mă vor readuce la viață”, a declarat Larry King, în timpul emisiunii speciale „CNN Presents: A Larry King Special: Dinner with the Kings”. Emisiunea a fost înregistrată în sufrageria vilei în care locuiește Larry King.Declarația jurnalistului american în vârstă de 78 de ani i-a uluit pe colegii săi invitați în emisiune, printre care se aflau Russell Brand, Seth MacFarlane, Tyra Banks și Conan O’Brien, informează people.com.„Asta este o știre importantă. Ți-ar plăcea să te congeleze? După părerea mea, asta chiar că este o știre”, a declarat O’Brien.„Este doar partea mai «ascuțită» a unui pariu”, a răspuns Larry King.Pe numele său real Larry Zeiger, Larry The King - așa cum obișnuiește să-i spună președintele venezuelean Hugo Chavez - s-a născut în cartierul Brooklyn din New York și a devenit în ultimul sfert de secol una dintre cele mai celebre figuri din peisajul audiovizual american.Începând cu prima lui emisiune transmisă de CNN în 1985, realizatorul i-a avut ca invitați de-a lungul anilor pe toți președinții americani, de la Gerald Ford la Barack Obama, dar și personalități din numeroase alte domenii, precum Hugh Hefner, patronul grupului Playboy, pugilistul Mike Tyson și liderul palestinian Yasser Arafat.